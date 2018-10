Бокс Боксов хахо скочи да бие Уайлдър, вижте какво му се случи (Видео) 16 октомври 2018 | 09:27 0 0 0 0 6 Deontay Wilder Knocks Out Internet Troll Charlie Zelenoff http://t.co/Pakx5np4oA via @youtube — Joe Gallagher (@JoeG) May 10, 2014

Бдителни боксови фенове веднага припомниха друга случка с участието на Уайлдър, в която той спука от бой любител. Преди няколко години прословутият боксов хахо Чарли Зеленоф отправи серия от предизвикателства към здравеняка. Той дори се осмели да отиде в залата на Уайлдър и да го предизвика на бой. Сблъсъкът приключи много бързо, а храбрецът Чарли трябваше да си плюе на петите. Уайлдър демонстрира своята ужасна страна и искаше допълнително да нарани смелчагата, който очевидно има психически отклонения. Дионтей Уайлдър отново оглави новинарските емисии, но не със своите спорни успехи, а с бруталната атака срещу телевизионния талисман на ESPN. Световният шампион в тежка категория нокаутира човечето, но тежкото поражение на удара беше върху актьора. Американецът поднесе в социалните мрежи своето извинение, ала то веднага беше подложено на критика, защото беше пълно с условности.Бдителни боксови фенове веднага припомниха друга случка с участието на Уайлдър, в която той спука от бой любител. Преди няколко години прословутият боксов хахо Чарли Зеленоф отправи серия от предизвикателства към здравеняка. Той дори се осмели да отиде в залата на Уайлдър и да го предизвика на бой. Сблъсъкът приключи много бързо, а храбрецът Чарли трябваше да си плюе на петите. Уайлдър демонстрира своята ужасна страна и искаше допълнително да нарани смелчагата, който очевидно има психически отклонения.

