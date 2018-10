Лека атлетика Болт недоволства от допинг проверка 15 октомври 2018 | 19:20 0 0 0 0 0



"Е, приятели, оттеглих се от леката атлетика с поглед към футбола, но вижте това", заяви Болт във видео в Instagram, като показа бележка за допинг тест.



"Как ще се явя на допинг проверка днес? Дори все още не съм професионален футболист. Наистина", каза бившият спринтьор.



Той обясни, че е попитал служителката защо трябва да мине изследването, при положение че още не е подписал с отбора. "Тя отговори, че са казали, че съм елитен спортист и трябва да бъда тестван. Добре тогава", добави Болт.



Според австралийските антидопингови власти ямаецът попада сред тези, които подлежат на допинг проверки, тъй като в страната понятието "спортист" е прекалено общо.



