Волейбол Япония напуска Мондиал 2018 след поражение срещу Италия 15 октомври 2018 | 16:10



"Адзурите" на два пъти повеждаха в резултата след първата и третата част, но домакините, подкрепяни от над осем хиляди зрители, демонстрираха характер и се добраха до решителен тайбрек.



Италианският отбор игра по-силно в атака и на блокада, но допусна повече грешки в сравнение със своя противник.

And it's Italy @Federvolley! Japan @JVA_Volleyball made them fight until the last ball of an exhausting 3-2 (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13) to stay unbeaten and reach #FIVBWomensWCH semifinals!



Stats & more: https://t.co/5vT2GM0kKS#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/eH9zXqK9Rx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 15, 2018 В петия гейм на двубоя Италия показа характер и спечели трудно с 15:13.



Паола Егону изигра много силен двубой за Италия и завърши с 36 точки, докато Ерика Араки се отличи със 17 точки за Япония.



От групата напред продължават италианките и Сърбия. Двата отбора имат по една победа и в директен двубой ще излъчат крайния победител в този поток. Here's a great example of Japan's @JVA_Volleyball outstanding defensive work against Italy @Federvolley. Sometimes they make it impossible to score!



Join the fourth set of the match here: https://t.co/zZcbARjgNa



