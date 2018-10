Морски пътешествия и филмови премиери на 14-тите "Дни на предизвикателствата"

2018 г. носи нов заряд на Дните и защото за първи път водата и морето ще бъдат специален акцент на фона на една дългогодишна планинарска традиция. На фокус ще бъдат предизвикателствата пред опазването на Световния океан в международен мащаб и опита на локално ниво в България за борба със замърсяването на Черно море. Ще се запознаем със смелия мореплавател капитан Дончо Папазов, прочул се с революционни за времето си прекосявания на Черно море и Атлантическия океан. Ще си припомним и успешно завършилото тази есен предизвикателство WIND2WIN: 300 км от Дуранкулак до Резово с уиндсърф на изключителните сърфисти Илияна Стоилова и Йоан Колев, за каузата "Черно море, свободно от пластмаса".

14-тите "Дни на предизвикателствата" ще вдъхновят любителите на екстремното кино с няколко хитови филмови заглавия точно в момента, в който те дебютират и в САЩ и Западна Европа. THE DAWN WALL за митичното изкачване на Томи Калдуел по 1000-метровата стена на Ел Кап, биографичен филм за легендарния Крис Бонингтън - Bonnington: The Mountaineer – My life story. А Land Shaped By Women – спиращи дъха сърф и сноуборд импресии от Исландия през погледа на две сноуборд дами, фрийрайд филмът ZABARDAST на Жером Тонон и още заглавия, които предстои да бъдат обявени, между тях и българска кинематография, неотстъпваща по нищо на световните образци.

темата за световните тенденции в приключенския туризъм и професионалното водене във високите планини на света.

Между 3 и 5 декември в аула "Максима" на УАСГ ще се проведе за 14-ти път ежегодният фестивал за екстремни спортове и приключения "Дни на предизвикателствата", (аула "Максима", УАСГ). Събитието се организира от магазини "Стената" с подкрепата на инициативата "София – Европейска столица на спорта 2018". Форумът отново ще събере на едно място спортисти, алпинисти, туристи, еколози, фотографи, пътешественици и всички, за които активностите сред природата са извор на вдъхновение и начин на живот.Както винаги, наситената с горещи филмови заглавия, презентации и уъркшопи тридневна програма, ще предложи преглед на най-силните спортни постижения, лични предизвикателства и каузи през годината. 2018 г. ще бъде специална за "Дни на предизвикателствата", по две причини. От една страна, тя е Годината на Боян Петров. Ще бъдат припомнени някои знакови негови представяния на Дните и близки до сърцето му каузи.Специалният гост от Франция Тито Томази ще заеме мястото на Нико Фаврес, на Глен Плейк и на редица други наши любими гости от чужбина, оставили диря в историята на Дните. Ще ни сподели своя опит на атлет и пътешественик с колело, разбирането си за пътуването като начин на живот, чрез разказа за своите странствания в четирите краища на света - Непал, Кабо Верде, Индонезия, Европа, Южна Америка, Киргизстан.Както се вижда и от филмовата селекция – планината е и си остава квинтесенцията на „Дни на предизвикателствата“. Ето защо темата за сигурността в планината тази година се разгръща с нова сила. На сцената ще видим Виктор Варошкин и Георги Пенев от IFMGA - федерацията, която създава и регулира най-елитните алпийски гидове в света , за да разгледат в една презентацияИзненади очакват и все повече увеличаващите се фенове на бягането - една от тях вече е разкрита – специален гост ще бъде нечовекът Краси Георгиев, вечно бягащ с кауза, вечно постигащ немислими рекорди, ще бъде сред нас между 3 и 5 декември.Програмата всекидневно се разширява и обогатява – акцентите могат да бъдат разгледани на официалния сайт на фестивала "Дни на предизвикателствата": www.predizvikatelstva.comБИЛЕТИ: На предварителна продажба онлайн от Bilet.bg и на място в магазини "Стената" на цена 25 лв.