Бътлър: Нека ме освиркват, ще помогна на отбора

“Искат от мен да изляза и да покажа най-доброто от себе си. Просто трябва да бъда здрав, за да мога да се състезавам, защото обичам да правя точно това. И ще го направя заради съотборниците си”, коментира Бътлър, който пропусна последния предсезонен мач на своя тим, за да работи върху кондиционната си подготовка.

Minnesota's Jimmy Butler practiced again Sunday and is expected to play in season opener in San Antonio on Wednesday. Heat/Timberwolves talks have been dead, for now, league sources said. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2018

“Мога да изляза и да играя. Всичко опира до това да играеш здраво и смятам, че мога да направя точно това. А когато се уморя просто ще кажа на треньорите, че се нуждая от малко почивка”, продължава бившият баскетболист на Чикаго.



“ОК, освирквайте ме. Това няма да промени поведението ми на терена. Всъщност, вероятно ще ме накара да се усмихвам повече. Така че, давайте, направете го”, каза Бътлър относно първото домакинство на отбора от Минеаполис, което е срещу Кливланд и очакванията са, че феновете няма да приемат топло доскорошния си любимец.

Jimmy Butler knows you're going to boo him Friday...and he doesn't care.



(H/T @JonKrawczynski for asking) pic.twitter.com/eOcWF91Wof — Dave Schwartz (@Dave_Schwartz) October 14, 2018

“Искам да помагам на всички да бъдат по-добри. Искам да печелим мачове. Името ми още е свързано с тази организация и с тази цел. Още съм тук, така че по-добре да побеждаваме”, завърши Джими.



29-годишният баскетболист записа 59 мача за Минесота през миналия сезон, а в тях се отличаваше с 22.2 точки, 5.3 борби и 4.9 асистенции. В петте плейофни мача на "вълците" той постигаше по 15.8 точки, 6.0 борби и 4.0 асистенции.

