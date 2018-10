Волейбол Кучине Лубе и Цветан Соколов започнаха с победа в Италия 15 октомври 2018 | 00:33 - Обновена 0 0 0 0 0 #lubevolley VS Padova in pics!!#noisiamolube #finoallultimopunto #convoi #superlega #credembanca #buonalaprima pic.twitter.com/dfbsDWB7QP — A.S. Volley Lube Srl (@VolleyLube) October 14, 2018 Най-резултатен за победителите стана Османи Хуанторена с 18 точки. За домакините Ясин Луати се отличи с 12 точки. Кучине Лубе Чивитанова и Цветан Соколов започнаха с победа новия шампионат по волейбол в Италия. В среща от първия кръг българският национал Соколов, който пропусна Мондиал 2018 заради контузия, влизаше като резерва и реализира две точки за успеха на Кучине Лубе с 3:0 (25:21, 25:18, 25:14) като гост срещу Киоене Падуа.Най-резултатен за победителите стана Османи Хуанторена с 18 точки. За домакините Ясин Луати се отличи с 12 точки.

