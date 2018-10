Фьодор и Сонен след боя - подаръци, прегръдки и уважение

Bellator 208 приключи и заедно с него свършиха полуфиналите на турнира в тежка категория. Чеъл Сонен и Фьодор Емелианенко се биха за място на финала на турнира, който ще даде шанс на победителя да се бие срещу Райън Бейдър за титлата в тежката категория на Bellator.



„Последният император” победи в основния сблъсък на вечерта в Юниъндейл, Ню Йорк. Двубоят бе спрян в четвъртата минута на първия рунд поради технически нокаут. Фьодор Емелианенко ще се срещне с Райън Бейдър на 26 януари в Лос Анжелис.



Чеъл Сонен е един от атлетите, познати на публиката за изключителните им маркетингови способности. Този двубой не бе излючение. „Американският гангстер” завъртя шоуто около идеята „Америка срещу Русия”, като в промоционалния клип дори бе облечен като Аполо Крийд. Идеята, стана ясно в едно от интервютата, не била негова, но той нямало как да не го направи.



Въпреки агресивното промотирана на двубоя и тежките удари в клетката, двамата бойци размениха мили думи и прегръдки след като всичко бе свършило. Чеъл каза на треньорът на Емелианенко, че е страхотен в работата си и направи комплимент на руската суперзвезда за тежките и бързи удари, които раздал по време на мача.

Фьодор от своя страна подари на Сонен спортен екип и тениска за спомен, които са за сина му, а Чеъл отвърна, че сега и той му дължи подарък.

So Cool! After tonight’s main event, Fedor gave Chael his #TeamFedor track suit! #Bellator208 pic.twitter.com/fTOlHWTPTG