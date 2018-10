Испания Гуардиола: Моята Барселона се случва само веднъж в живота 14 октомври 2018 | 20:47 0 0 0 0 2



“Двата пъти, в които спечелихме Шампионската лига с Барселона, бяхме със седем футболисти от школата като Шави, Иниеста и Валдес, които са дошли в Барса на 7 или 8 години. Това беше комбинация от звезди. Такива неща се случват веднъж в живота. Клубът имаше вяра в мен. Минах през юношеските отбори. Имахме парите, с които да купим големи играчи. Разполагахме и с най-добрият футболист на света (Лионел Меси). Чувствам се носталгично (гледайки снимки на успехите му с отбора - б.р.). Ако след 20 години все още четем в книгите за нас, това ще е нещо страхотно. Ще означава, че сме оставили нещо след себе си”, върна се назад във времето Гуардиола.



Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола присъства на спортен фестивал в Италия, организиран от "Гадзета дело спорт", където си спомни за успехите си начело на Барселона."Двата пъти, в които спечелихме Шампионската лига с Барселона, бяхме със седем футболисти от школата като Шави, Иниеста и Валдес, които са дошли в Барса на 7 или 8 години. Това беше комбинация от звезди. Такива неща се случват веднъж в живота. Клубът имаше вяра в мен. Минах през юношеските отбори. Имахме парите, с които да купим големи играчи. Разполагахме и с най-добрият футболист на света (Лионел Меси). Чувствам се носталгично (гледайки снимки на успехите му с отбора - б.р.). Ако след 20 години все още четем в книгите за нас, това ще е нещо страхотно. Ще означава, че сме оставили нещо след себе си", върна се назад във времето Гуардиола.Каталунецът спомена и за важността на Меси. "Ако тимът му помага в големите мачове, той прави разликата в тях. Меси и Кристиано Роналдо за последните 10 години вкарват по 50 гола всяка година. Това не е човешко", заяви специалистът, който говори и за своя ментор Йохан Кройф, който му "отворил очите". "Кройф ни помогна да разберем футбола по различен начин. Побеждавахме и той ни обясняваше защо го правим. Същото беше и при загубите. Накара ни да се влюбим в тази игра." Guardiola: "I was at dinner with Ancelotti and we realized one thing: the fact that Messi and Cristiano in last 15 years have been able to score 50 goals per year, it's not human. People tend to forget about that" pic.twitter.com/q6W1JVqWPI — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 14, 2018 Гуардиола изрази съмнения дали неговият тим Манчестър Сити може да бъде определян за основен фаворит за спечелването на Шампионската лига през този сезон. "Нашият най-голям успех като клуб беше един полуфинал в цялата ни история - през 2016 г. Не знам дали сме готови. Нямаме история зад нас, за да кажем дали сме готови за това. Честно казано, не знам. Сред най-подготвените са Реал Мадрид, Барселона и Ювентус, които с Роналдо показаха, че тази година желаят трофея. С всяка година те са все по-близо. Атлетико Мадрид играе у дома и винаги го прави добре през последните години. Очаквам да имат силите да спечелят турнира", коментира наставникът на "гражданите", като не отписа възможността един ден да поеме италиански отбор. Guardiola: "Manchester City can't be considered the favorite for Champions League. Our history tells that, a semifinal is the maximum we could get. I don't think we are ready. We should be very, very good to be favorite. Juve for example are getting closer and closer" pic.twitter.com/g0lMp94x5G — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 14, 2018

