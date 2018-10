Тенис Слоун Стивънс е шестата класирала се за Шампионата на WTA 14 октомври 2018 | 19:59 0 0 0 0 0 Американката Слоун Стивънс е шестата тенисистка, която си осигури класиране за Шампионата на WTA в Сингапур. Стивънс, номер 8 в световната ранглиста, ще участва на финалите за първи път в кариерата си. Сигурни участнички до момента освен Стивънс, са Симона Халеп, Наоми Осака, Петра Квитова и Каролине Возняцки. See you at the @WTAFinalsSG, @SloaneStephens ---> https://t.co/JLVe8kbCJz@Porsche pic.twitter.com/xYqu5O3Tk5 — WTA (@WTA) October 14, 2018 Последните две квоти за турнира ще си оспорват Елина Свитолина, Каролина Плишкова и Кики Бертенс. В същото време беларуската тенисистка Арина Сабаленка се отказа от участие на турнира за Купата на Кремъл. 20-годишната Сабаленка, 11-а в ранглистата, трябваше да участва в основната схема в Москва като "щастлив губещ", но контузия ще й попречи да играе.



