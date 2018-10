Джорджи е шампионка в Линц

Италианката Камила Джорджи спечели титлата на турнира по тенис в австрийския град Линц с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 5 Джорджи победи убедително на финала руската квалификантка Екатерина Александрова с 6:3, 6:1 за 59 минути.

A powerful forehand on the way to sealing her championship!

Camila Giorgi completes the Shot of the Day @WTALinz! pic.twitter.com/ZzugZpNum2