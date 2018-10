ММА Хабиб: От UFC да не ме търсят, ако уволнят някого от моя отбор (видео) 14 октомври 2018 | 18:22 - Обновена 0 0 0 0 0



Вчера той беше гост “Первий канал” и каза следното:

@TeamKhabib They are already talking about the next fight .. but first they have to resolve the issue with my brothers .

If one of them is fired, then Habib will not accept any fight. — MMA TEAM DAGESTAN (@MMATeamDagestan) 13 октомври 2018 г.

“Вече започват да говорят за следващата ми битка, но първо трябва да решат въпроса с моите братя, защото ако уволнят дори един от тях - няма да се бия и ще напусна UFC. Що се отнася до битката с Конър Макгрегър, още когато застанахме лице в лице, той не искаше да ме гледа в очите. Той уж искаше да се доближим, но не ме гледаше в очите и разбрах, че е пречупен. Докато от UFC не разрешат проблемите с моите братя, изобщо да не ме търсят. Веднага щом всичко се оправи и разрешат тази ситуация, тогава можем да преговаряме за новата битка”, категоричен бе Хабиб.

@TeamKhabib: "Until you @ufc solve the problems of my brothers don't call me at all. When my brothers will be fine then we will start negotiations". - said @TeamKhabib on the first channel. — MMA TEAM DAGESTAN (@MMATeamDagestan) 13 октомври 2018 г. Настоящият шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов спечели милиони фенове, след като победи Конър Макгрегър на UFC 229. За няколко месеца неговите последователи в "Инстаграм" от 5 милиона станаха 12 милиона и половина. Той може да се превърне в новото "златно момче" на UFC, но може и да си тръгне, ако от организацията уволнят Ислам Махачев или Зубайра Тухугов. След мелето на UFC 229 Дейна Уайт се закани, че двамата ще бъдат уволнени, но Хабиб заплаши в социалните мрежи, че ще напусне заедно с тях.

