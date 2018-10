Уайлдър загря с нокаут за мача с Фюри (видео)

Готвещият се за бой срещу Тайсън Фюри Дионтей Уалдър преби с тежък удар талисмана на предаването, в което той бе поканен да гостува.

Като част от промоцията на битката в тежка категория от професионалния бокс между Уайлдър и Фюри, който ще се състои на 1 декември, първият бе поканен да гостува в студиото на ESPN.

Американецът направи лека загрявка за това, което му предстои, като нокаутира дегизирания като талисман на предаването човек, който едва ли заслужаваше да изпита силата на удара му.

Deontay Wilder was asked to show off his punching power by hitting a mascot...



He didn't realise a real human was inside the costume



Someone's jaw has been broke



ESPN pic.twitter.com/dc5egKGJJ5