Ню Йорк се отърва от Джоаким Ноа

Ню Йорк освободи от състава си френския център Джоаким Ноа дни преди старта на сезона в Националната баскетболна асоциация през следващата седмица. 33-годишният Ноа, син на бившия френски професионален тенисист Яник Ноа, не беше играл за Никс от януари, когато се сдърпа с тогавашния наставник на тима Джеф Хорнасек по време на тренировка и беше отстранен дисциплинарно от отбора до края на сезона.

Joakim Noah’s time with the Knicks didn’t go as planned pic.twitter.com/r3lPmdwhvq