Олимпийските шампионки от Китай обърнаха световните първенци от САЩ в трилър (видео)

Женският национален отбор на Китай стартира с труден успех финалната шестица на световното първенство в Япония. Азиатките се наложиха над САЩ с 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:23, 15:9) в двубой, изигран в Нагоя.

Волейболистките на Ланг Пинг доминираха в първата част и я спечелиха сравнително лесно. В следващите два гейма представителките на "янките" владееха положението и обърнаха резултата в своя полза. Решителната четвърта част бе доста оспорвана, но в крайна сметка китайките се пребориха и вкараха срещата в тайбрек.

Match, China ! The current Olympic champions defeat USA @usavolleyball for the 2nd time at this #FIVBWomensWCH, this time by 3-2 (25-22, 19-25, 20-25, 25-23, 15-9) to nail a key win at Pool H in Nagoya.



Final stats: https://t.co/ep6gt8ToNk#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/kBJf3mp0kI