Тайсън Фюри към Уайлдър: Ти си баскетболист! Бия хора като теб 7 дни в седмицата

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри за пореден път показа увереност преди двубоя си с Дионтей Уайдър за титлата на WBC. Фюри се завърна на професионалния ринг след двугодишно отсъствие, след като през 2015 година победи Владимир Кличко в битка за световната титла. Тази година британецът бе отново в действие, като постигна две победи – първо над албанеца Сефер Сефери, а след това срещу италианеца Франческо Пианета.

Шампионът Уайлдър от своя страна е нокаутирал 39 от 40-те си опонента, като единствено срещу Бърмейн Стивърн спечели след единодушно съдийско решение през 2015 година. Мнозина специалисти твърдят, че за Фюри двубоят с Уайлдър идва твърде рано и му е нужна повече подготовка и срещи на ринга, но ексцентричният британец е на друго мнение.



,,Бия хора като теб всеки ден, 7 дни в седмицата. Британците се страхуваха от теб, но аз ще те нокаутирам“, заяви уверено Фюри, когато двамата се изправиха лице в лице по BT Sport. Фюри откровено се присмя на Уайлдър за избора му да се боксира. Дионтей е бивш олимпийски шампион от 2008 година в Пекин, но въпреки това Фюри смята, че съперникът му не е избрал правилния спорт.

,,Ти си баскетболист. Дойде в бокса на 21 години, а аз правя това цял живот. Побеждавам такива като теб, когато си поискам“, продължи словесната си атака Фюри. Сблъсъкът за титлата на WBC ще се проведе на 1 декември в ,,Стейпълс Сентър“.

Fury: Wilder is a Basketball Player, I'm Knocking Him Spark Out https://t.co/FJHCeOF2Mb pic.twitter.com/AxF3EHwsk6