Азар: Не съжалявам, че останах в Челси, никога няма да се конфронтирам с клуба

Крилото на Челси Еден Азар заяви, че е много доволен от начина, по който се развива сезонът му до този момент. Белгийският национал вкара осем гола в девет мача за лондончани от началото на сезона.

Eden Hazard explains how he will leave Chelsea in new Telefoot interview https://t.co/hHtUZ0otBh pic.twitter.com/NvKR3zocsc