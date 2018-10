32-ра "Мастърс" титла за Джокович!

Сърбинът Новак Джокович спечели 32-а титла от сериите "Мастърс", след като победи Борна Чорич (Хърватия) с 6:3, 6:4 на финала на надпреварата с награден фонд 7 милиона долара в Шанхай.

Така Джокович триумфира за рекорден четвърти път в турнира след 2012, 2013 и 2015 година, а с общо 72-ия трофей в кариерата си той се доближи само на 35 точки от лидера в световната ранглиста Рафаел Надал (Испания) и има всички шансове да завърши годината като номер 1.

SHANGHAI SMILING @DjokerNole is the champion in Shanghai for an incredible FOURTH time #RolexSHMasters pic.twitter.com/oPXxKLoQvp — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2018

Поставеният под номер 2 белградчанин пласира 7 аса, като взе 29 от 32 разиграни точки при вкаран първи сервис и не допусна пробив. След равностойно начало и 2:2 Джокович вдигна темпото и взе шест от следващите седем гейма, с което спечели първия сет и поведе с 2:0 във втория. До края той запази предимството си и 31-годишният сърбин не допусна пробив в целия турнир в общо 47 сервис-гейма, като продължи серията си на 18 поредни победи в Тура.