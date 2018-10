Моторни спортове Toyota доминира в "6-те часа на Фуджи", екипът с номер 7 с първа победа 14 октомври 2018 | 13:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Toyota доминира в тазседмичния кръг от световните серии по издръжливост на ФИА - "6-те часа на Фуджи" с първо и второ място. Екипът с номер 7, на който им бе отнет полпозишъна вчера заради висока скорост в питлейна, спечели първата си победа за сезона в състав Майк Конуей, Камуй Кобаяши и Хосе Мария Лопес. Триото финишира на второ място както на "Спа", така и на "Льо Ман", зад съотборниците си с автомобила с номер 8. Те постигнаха успеха днес, стартирайки от последната осма позиция в своя клас. Стартът на 6-часовото състезание бе на мокро. Кобаяши се справи отлично и след само две обиколки напредна с шест места и зае втората позиция зад Toyota с номер 8. Още в първия час на трасето се появи кола за сигурност и това скъси още разликата между първите два автомобила. Race highlight video is available for you to enjoy the thrilling 6 Hours of Fuji again! Enjoy!



pic.twitter.com/XsRY7TQQ74 — WEC (@FIAWEC) October 14, 2018 След рестарта мнозина пилоти решиха да сменят гумите си със сликове, което породи няколко катастрофи, тъй като пистата все още бе мокра. За кратко пред двата автомобила на японския конструктор поведе световният шампион във Формула 1 за 2009 г. Дженсън Бътън с руския частен тим SMP Racing. Кобаяши успя да изпревари Себастиен Буеми преди състезателната дистанция да бъде преполовена и преднината от 20-ина секунди на Toyota с номер 7 се задържа през последния час на пистата. Победата е първа за Хосе Мария Лопес в шампионата, както и първа за Майк Конуей и Кобаяши от "6-те часа на Фуджи" през 2016 г. Въпреки че останаха втори, Алонсо, Буеми и Казуки Накаджима успяха да увеличат преднината си в генералното класиране на 13 точки пред съотборниците си с номер 7. Total overtakes per category:



LMP1 | 3 176 overtakes

LMP2 | 1 750 overtakes

GTE Pro | 948 overtakes

GTE Am | 627 overtakes#6hFuji #WEC #WECjp pic.twitter.com/pxNoJ8Cr3y — WEC (@FIAWEC) October 14, 2018 На третото място финишира единственият останал екип на Rebellion в състав Бруно Сена, Андре Лотерер и Нийл Яни с изоставане от четири обиколки от победителите. Бътън успя да навакса извънреден питстоп и пресече карирания флаг на четвърта позиция. Отборът на Джеки Чан спечели двете първи места в клас LMP2, a Porsche записа втора победа в кампанията си този сезон в GTE Pro категорията. В първите няколко часа там доминира BMW, a победителите от Porsche Кевин Естре и Михаел Кристенсен стартираха последни в класа си и след четири часа успяха да излязат начело. BMW взе второто място в класа благодарение на Антонио Феликс да Коща и Том Бломквист.

