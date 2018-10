Летящ старт за Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) в Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

Есть первая победа «Локомотива» в Чемпионате России! Заполненный зал, эмоциональные игроки, победные аплодисменты – вот чего нам так не хватало! Суперлига, мы скучали! . В нашем официальном сообществе ВКонтакте проходит голосование для всех болельщиков – выбираем лучшего игрока в составе «Локомотива». Заходите, голосуйте! . А на нашем официальном сайте вас уже ждет фотоальбом, наполненный снимками от @lookin_al . #разогреемсевер #вклокомотив #новосибирск #суперлига #волейбольнаясуперлига #чемпионатроссии #волейбол #вкнова #lokovolley #volleyball #lokomotiv #novosibirsk

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Oct 13, 2018 at 8:35am PDT