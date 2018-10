Украинска тийнейджърка спечели титлата в Хонконг

Украинската тийнейджърка Даяна Ястремска спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 500 хиляди долара. 18-годишната Ястремска победи убедително с 6:2, 6:1 поставената под номер 6 китайка Ван Цян за 65 минути в първия си финал в състезание на WТА.

Dayana Yastremska has done it! She claims her first WTA title at the @HKTennisOpen!



Gets the victory over Wang 6-2, 6-1! pic.twitter.com/nbIMeJc9dv