Мик Шумахер изживява мечтата си с титлата във Ф3

Мик Шумахер сподели, че изживява мечтата си, след като грабна титлата във Формула 3 на германската писта "Хокенхайм". Състезание преди официалния финал на сезона шампионатът вече има своя нов шампион.

"Трудно е да опиша чувството в думи. Много съм благодарен, че съм способен да изживея този момент, тази мечта. Ние правим това, което обичаме", сподели синът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер.

Пилотът на Према благодари на своя отбор и разкри, че именно екипът му е помагал да се справя със стреса и медийния шум. "Имам отбор зад себе си и хора, с които мога да се отпусна. Това бе ключово, за да се справя с вниманието около себе си и да се фокусирам върху състезанията и това, което обичам".

