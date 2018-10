Тенис Каролин Гарсия с първа титла за сезона 14 октомври 2018 | 11:09 0 0 0 0 0 Французойката Каролин Гарсия спечели титлата на турнира по тенис на твърди картони в Тянцзин (Китай) с награден фонд от над 750 хиляди долара. Поставената под номер 2 Гарсия победи на финала водачката в схемата Каролина Плишкова (Чехия) със 7:6(7), 6:3 след 103 минути игра. Така 24-годишната французойка заслужи първи трофей през сезона и общо шести в кариерата си. Caroline #Garcia wins her 1st title of the season in Tianjin beating Karolina Pliskova 7-6 6-3! pic.twitter.com/23K9YEmEZF — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 14, 2018 Първата част премина без пробиви, а в тайбрека шестата в света Плишкова поведе с 5:1 точки, пропиля един сетбол при 6:5, след което допусна обрат. 16-ата в класацията на WТА Гарсия стартира страхотно във втората част и направи серия от пет поредни гейма по пътя си към успеха. Плишкова остана с 2 титли през годината и с общо 11 в кариерата си досега. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 189

