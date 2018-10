Золани Тете се измъчи с Алоян, но се класира за полуфинал

Шампионът на Световната боксова организация в категория петел Золани Тете (ЮАР) имаше тежки мигове в мача с руската звезда Михаил Алоян, но успя да го победи. Двубоят беше четвъртфинал от Световните боксови суперсерии за трофея Мохамед Али. В следващия кръг южноафриканеца ще играе с победителя от дербито Райън Бърнет – Нонито Донайре.

