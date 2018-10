Мегазвездата Терънс Крауфорд се завърна с нокаут

Мегазвездата на професионалния бокс Терънс „Бъд“ Крауфорд се завърна по впечатляващ начин на ринга. Той защити титлата на Световната боксова организация в полусредна категория, след като нокаутира Хосе Бенавидес в последния 12-и рунд. Мачът се проведе в Омаха (САЩ).

