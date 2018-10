Смях с Камила Джорджи (видео)

Най-добрата италианска тенисистка в момента Камила Джорджи едва не припадна от смях по време на пресконференцията си след победата с 6:3, 6:4 срещу белгийката Алисън ван Уйтванк на турнира в Линц. 26-годишната Джорджи първо отговаряше на въпроси на английски език, а после и на италиански. В един момент, докато общуваше с италиански журналист, красивата тенисистка започна да се смее и не можеше да се овладее. Вижте тази забавна сцена на 1:50 мин. преди края на видеото.

At some point, during press-c, #Giorgi burst out laughing so loud. Why? Because when I asked her about her plan today she said: "I played so baaad! I didn't do anything like planned, a disaster! At least sometimes it's better to win playing bad than losing playing well #WtaLinz pic.twitter.com/ElQJiDIz4b