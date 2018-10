Световен футбол Салах напусна лагера на Египет заради контузия 13 октомври 2018 | 19:56 - Обновена 0 0 0 0 1 Salah scored an unbelievable goal yesterday and after that he suffered a bad luck of the Egyptian

Hope to come back to liver soon. pic.twitter.com/CSlf7JtQ8X — liver pool (@bahaabahaa89) 13 октомври 2018 г. "Селекционерът Хавиер Агире реши да позволи на Салах да се завърне в Ливърпул, където да почине няколко дни, тъй като медицинските изследвания показаха, че той трудно ще може да се възстанови за следващия ни мач във вторник", съобщиха от футболната федерация на страната. | Mohamed Salah has returned to Liverpool after suffering a minor injury with Egypt during last night’s match against Swaziland [@DailyMailUK] pic.twitter.com/TPU3l2p7qF — The Kopite (@TheKopiteOFF) 13 октомври 2018 г.

Египет може да си осигури рекордно 24-о класиране на финали на турнира за купата на Африканските нации, ако спечели следващия си мач. Мохамед Салах напусна лагера на националния отбор на Египет заради контузия и се завърна в Ливърпул . Салах получи леко разтежение в областта на адукторите и напусна терена принудително малко преди края на квалификацията за турнира за купата на Африканските нации срещу Свазиленд в Кайро в петък, спечелена с 4:1.Помощник-треньорът Хани Рамзи заяви, че травмата не е сериозна, но няма смисъл да се рискува здравето на звездата на отбора за гостуването на Свазиленд след три дни.

