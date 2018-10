Мейуедър за мелето на UFC 229: Убеден съм, че глобата ще е огромна!

UFC мегазвездата Конър Макгрегър загуби от Флойд Мейуедър в боксов сблъсък през август 2017-та година.



При завръщането си от 2-годишната ММА пауза, ирландецът отстъпи победата на Хабиб Нурмагомедов чрез събмишън – душене в четвъртия рунд на шампионската битка, провела се на 6 октомври.



Веднага след победата си, Нурмагомедов скочи от клетката и нападна съотборника на Конър – Дилън Данис. Инцидентът възпламени бой в и извън октагона между двата лагера. Атлетическата комисия на щата Невада запорира 2-та милиона, които трябваше да получи Хабиб докато тяхното разследване не приключи.

В скорошно интервю Флойд Мейуедър реши да сподели своите впечатления от инцидента.

„Не съм особено запознат с противника на Макгрегър. Знам за него, че е непобеждаван досега. Макгрегър е труден опонент, но от това, което чух опонентът на Макгрегър скочил от ринга и се сбил с хора от публиката. Това е много непрофесионално. Убеден съм, че глобата ще е огромна, защото в моя мач със Заб Джуда имаше лудо меле и огромна глоба.” казва Флойд. „Заради това зная, че боецът излезе ли от клетката или ринга и се сбие в тълпата... глобата е страхотна”.

'Unprofessional' Khabib can expect 'crazy fine' after McGregor brawl, says Floyd Mayweather pic.twitter.com/msePrgGFAm