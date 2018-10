Азар: Няма шанс да напусна през януари

Испанският защитник Маркос Алонсо ще продължи договора си с Челси, въпреки интереса от страна на Реал Мадрид. "Ще подпиша нов договор с Челси до края на месеца. Възможно е това да стане и в близките дни. Щастлив съм тук. От ръководството на клуба ми предложиха да продължа контракта си с още две години, тъй като са доволни от играта ми", 27-годишният Алонсо.

В същото време звездата на "сините" от Лондон Еден Азар заяви, че ще остане на "Стамфорд Бридж" поне до края на сезона. Сериозен интерес към белгийския национал има също Реал Мадрид. "Няма шансове да напусна Челси през зимата. Много пъти съм говорил за моето бъдеще, но отново ще повторя, че няма да сменям отбора през януари", каза Азар.

