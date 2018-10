Моторни спортове Екипът на Алонсо спечели полпозишън за "6-те часа на Фуджи" 13 октомври 2018 | 18:54 0 0 0 0 0 Екипът на Toyota с номер 8 Фернандо Алонсо и Себастиен Буеми ще стартира от полпозишън на утрешните "6 часа на Фуджи", тъй като съотборниците им с номер 7, които записаха най-добрите обиколки, са извършили и нарушение. Камуй Кобаяши и Хосе Мария Лопес изгубиха първата си позиция заради прекалено висока скорост в питлейна след най-бързите си завъртания на "Фуджи". На японската писта утре наказаният екипаж ще стартира последен от своя клас LMP1, а именно - осми. [ UPDATE ] After a disqualification from the N.7 @Toyota_Hybrid car, REBELLION R-13 cars will start the #6HFuji P2 and P3! #REBELLIONRacing #TVR #REB13 pic.twitter.com/4yFjMByIiJ — REBELLION Racing (@RebellionRacing) October 13, 2018 Двата екипа на Rebellion ще стартират от втора и трета позиции. Зад водещата Toyota ще бъде екипът на Андре Лотерер и Нийл Яни, а след тях - този на Густаво Менезис и Тома Лорен. Дженсън Бътън и Витали Петров от руския частен отбор в LMP1 SMP Racing ще се наредят шести на стартовата решетка. F1 World Champion @JensonButton x Japanese landscape x Prototype machine = caution addictive motorsport content below!



F1XX #WEC #6hfuji #WEC @SMP_Racing pic.twitter.com/meUhCyeJPW — WEC (@FIAWEC) October 13, 2018 Антъни Дейвидсън записа най-добра обиколка в клас LMP2 и спечели полпозишън за DragonSpeed. Aston Martin взе първата позиция в GTE Pro категорията.

