Брендън Роджърс може да смени Рафа Бенитес

Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ наставник на Селтик (Глазгоу) Брендън Роджърс е фаворит да смени Рафа Бенитес на кормилото на Нюкасъл Юнайтед, съобщава "Мирър".

Бенитес е изправен пред уволнение заради слабото началото на сезона на "черно-белите" във Висшата лига. Отборът няма победа в първите си осем мача и заема предпоследното място в класирането със само 2 точки.

