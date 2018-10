WWE иска да привлече Хабиб Нурмагомедов

Шампионът в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов е получил предложение за договор със Световната федерация по развлекателен спорт - кеч (WWE). За това съобщи самият руснак в социалните мрежи, като попита феновете си какво мислят по въпроса.

“WWE иска да скоча вътре. Какво мислите, хора”, е написал Хабиб, прибавяйки хаштаговете смачкай Леснар и фалшиви битки.

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights