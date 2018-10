50 Cent плаща милиони за Хабиб в Bellator

Шампионът в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов все още не знае колко време ще бъде наказан от Спортната комисия на щата Невада за масовото меле след гръмката му победа над суперзвездата Конър Макгрегър в UFC 229.

Известният рапър 50 Cent използва социалните мрежи, за да изрази подкрепата си към дагестанеца и да го покани да се бие в конкурентната верига Bellator.

I think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI