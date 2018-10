Англия Сари похвали, но и разкритикува Азар, разкри интересен разговор с Клоп 13 октомври 2018 | 14:02 - Обновена 0 0 0 0 1



“Азар е великолепен и мисля, че дори той не знае колко още може да се подобри. Казвал съм, че той може да попадне в тесния кръг от най-добрите трима или четирима в света. Проблемът е, че играе, за да се забавлява, и понякога не осъзнава важността от това да премине от забавата към обирането на плодовете на труда. Подходът на Азар е позитивен, но това може да го ограничи. Трябва да повдигне глава, да се огледа и да разбере, че има цял свят пред него, който той може да диктува с краката си за доброто на колектива, а не просто за индивида. Той каза толкова добри думи за мен. Не го очаквах. Изкушавах се да използвам Азар като централен нападател и може да го обмисля отново в бъдеще, но не му е сега времето. Трябва да вярваме в Жоржиньо. Maurizio Sarri -



Италианецът заяви, че Челси не е основен фаворит за титлата, тъй като пристига в отбора, когато Юрген Клоп и Пеп Гуардиола вече имат "години работа и продължително тестване като в лаборатория". "Бих казал, че Челси е само на 60-70% от възможностите си в момента, но колко ни липсва и колко ни е нужно не е едно и също", каза още той. Сари разкри и какво са си казали двамата с Клоп при равенството 1:1 между Челси и Ливърпул във Висшата лига, когато лондончани водеха в резултата преди мърсисайдци да изравнят в последните минути. "Това беше невероятно шоу. Десет минути преди гола им видях как Клоп ме гледа. Попитах го "Защо се усмихваш?", а той ми отвърна "Не се ли забавляваш?". Отговорих му "Много", при което той каза "Аз също". По това време той губеше. Дори след изравнителното попадение, спомняйки си за този момент, ние се прегърнахме като стари приятели. Сигурен съм, че той щеше да направи същото дори и Ливърпул да не бяха изравнили. Висшата лига има тази наслада от футбола", сподели той.

