Джокович размаза Зверев, изпревари Федерер и диша във врата на Надал (видео)

За Джокович това е 17-а поредна победа и възможността сърбинът да завърши годината като №1 в света изглежда все по-реална. Джокович ще бъде №2 в ранглистата на ATP от понеделник, а ако спечели титлата в Шанхай, ще се доближи само на 215 точки зад настоящия лидер Рафаел Надал (във вируталната класация в момента Ноле е с 615 точки зад Рафа).

Waving hello to World No. 2 @DjokerNole will surpass Roger Federer when the newest #ATP Rankings are released on Monday. Do you think Novak will finish the year at No. 1?



Read More: https://t.co/iDZh4zZcN4 pic.twitter.com/86MHTN82TQ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 13, 2018 Това бе едва вторият мач между Зверев и Джокович, като първият бе спечелен от германеца - 6:4, 6:3 на финала в Рим през 2017 година. Днес обаче 21-годишният Зверев нямаше отговор на играта на сърбина, който след първите четири гейма в мача доминираше на корта. Двамата си размениха по два гейма без пробиви в началото, но след това Зверев спечели само един от останалите 11 гейма в двубоя.



