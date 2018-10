Ван Бастен напуска ФИФА

Марко ван Бастен напуска поста технически директор във ФИФА. Това се случва две години след назначението на легендарния холандски футболист на ръководната длъжност. От световната футболна централа потвърдиха, че се разделят с Ван Бастен по приятелски начин.

