Дъжд прекъсна мача на Свитолина, Мугуруса се класира за полуфиналите

Дъжд отложи за събота доиграването на четвъртфиналния мач между водачката в схемата Елина Свитолина (Украйна) и Ван Цян (Китай) на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 500 хиляди долара. Поставената под номер 6 в схемата китайка водеше с 6:2, 5:2 и сервираше при 15-3, когато заваля и срещата беше прекратена.

When you’re serving for your 5th consecutive semifinal and 3rd Top 10 win in as many weeks and it starts raining.



Wang Qiang up 62 52 15-30 against Elina Svitolina as the rain comes @HKTennisOpen. pic.twitter.com/GMsf4Jztag