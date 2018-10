Пламен Константинов има проблем с диагоналите

View this post on Instagram

«Главное, чтобы на площадке мы стали единым целым» . «Локомотив» провел предсезонную пресс-конференцию, на которой рассказал о целях на грядущий сезон, надеждах на «химию» в команде, а также представил новичков-легионеров. . Полный текст пресс-конференции можно найти на нашем официальном сайте (активная ссылка в профиле). Заходите, не стесняйтесь! . #прессконференция #вклокомотив #новосибирск #волейбол #чемпионатроссии #кубокроссии #суперлига #lokovolley #volleyball #lokomotiv #novosibirsk

