Еден Азар си заслужи приза за Играч на месеца във Висшата лига

Звездата на Челси Еден Азар беше определен за Играч на месец септември във Висшата лига. Белгиецът спечели приза благодарение на петте си попадения в мачовете срещу Борнемут (2:0), Кардиф (4:1) и Ливърпул (1:1), като не успя да се разпише единствено при нулевото реми с Уест Хам За най-добър мениджър в английския елит за миналия месец беше определен наставникът на Уулвърхамптън Нуно Еспирито Санто , който изведе новаците до победи над Уест Хам (1:0), Бърнли (1:0) и Саутхамптън (2:0), както и до реми срещу Манчестър Юнайтед на “ Олд Трафорд ” (1:1). “Това отразява усилията на всички, работещи тук, на всички на “Молиню”, на нашите фенове, на играчите. Няма индивидуални награди във футбола. Всичко идва от тима”, коментира той. Интересното е, че португалецът постави рекорд в Премиър лийг, като в първите осем мача за сезона пусна едни и същи титуляри.Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж получи наградата за Гол на месец септември за красивото си попадение във вратата на Челси.