Конър Макгрегър отива на самотен остров?

Конър Макгрегър може да бъде изпратен на самотен остров в района на Австралия след около месец. ММА звездата е фаворит за участие в риалити формата "Аз съм звезда, измъкнете ме оттук!", в което ще трябва да съжителства с други известни личности, далеч от цивилизацията. @@@

Очаква се телевизионният гигант ITV да извади луди пари, за да привлече ирландеца сред участниците заради огромната истерия, която предизвика загубената битка с Хабиб Нурмагомедов преди дни.

Макгрегър има лекарска забрана да тренира до 6 ноември, а пребиваването му на острова може да бъде добре дошло за възвръщането на физическата му форма.

Единственият проблем е, че самият Макгрегър не се смята за звезда. Ирландецът многократно се е дразнел на определението "знаменитост", допълвайки, че е обикновен човек, който получава пари, за да бие хора на ринга.

