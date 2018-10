Англия Рамзи: Бяхме се разбрали с Арсенал, но вече не е така 12 октомври 2018 | 14:46 - Обновена 0 0 0 0 1 Аарън Рамзи възнамерява да изпълни договора си с Арсенал, въпреки че от клуба прекратиха преговорите и халфът ще стане свободен агент следващото лято. Той иска да остане на "Емирейтс" до юли и в момента не мисли да напуска през януари. "Имам договор с Арсенал и се надявам през този сезон да постигнем нещо специално", каза той. Aaron Ramsey confirms he WILL run down Arsenal contract and leave on free next summer | @pjcadden https://t.co/G8UgguGQ2a pic.twitter.com/c1GHn9uDKi — The Sun Football (@TheSunFootball) October 12, 2018 Английските медии спекулират, че Рамзи е имал предложение за заплата в размер на 110 хиляди лири на седмица, но е мислил месеци наред дали да го подпише. Вместо това обаче, бордът на директорите на Арсенал е оттеглил офертата. "Всичко се развиваше отлично. Мислех, че сме стигнали до ситуация, в което сме се разбрали за новия договор, но това вече не е така. Трябва да продължа да играя по най-добрия начин за Арсенал и ще видим след това какво ще се случи. Това е тяхно решение", добави Рамзи. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2301 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

