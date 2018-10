НБА Картър лети и на 41 години (видео) 12 октомври 2018 | 14:25 - Обновена 0 0 0 0 2



С 1405 мача зад гърба си до момента, при това само в редовния сезон, Картър прикова погледите върху себе си, след като изключително лежерно направи забивка на 360 градуса по време на загрявката преди един от мачовете на новия си отбор. Атланта е осмата спирка на Винс в НБА след Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис и Сакраменто. Очакванията са, че ролята му в състава на “ястребите” ще бъде епизодична, точно както през последния сезон в Сакраменто и той ще бъде използван повече като ментор на младите играчи в клуба от щата Джорджия.

41-year-old Vince Carter has been casually throwing down 360 dunks in a NBA uniform FOR 20 YEARS!



(Via @teamflightbros)

pic.twitter.com/ktRh3oyPA5 — Ballislife.com (@Ballislife) October 12, 2018

Гардът е шампион по забивки от 2000 година, избиран е осем пъти в Мача на звездите, през 1999 година бе “новак на годината”, а освен това на два пъти е попадал в най-добрите символични отбори на сезона в НБА - веднъж във втория и веднъж в третия. Има и златен олимпийски медал от Сидни 2000.

Vince Carter still CRUSHING dunks at 41 @mrvincecarter15 (via shenjie_li_199206/IG) pic.twitter.com/w0GgJSHTa8 — Overtime (@overtime) October 10, 2018

Средните показатели в кариерата му досега са 17.7 точки, 4.5 борби, 3.3 асистенции и 1.0 отнети топки. Винс Кaртър подписа договор за новия сезон с Атланта, а преди една от предсезонните контроли на Хоукс отново изуми феновете. Макар да е на 41-годишна възраст и да играе професионално от две десетилетия, Ви Си не спира да демонстрира доста сериозна физическа форма.С 1405 мача зад гърба си до момента, при това само в редовния сезон, Картър прикова погледите върху себе си, след като изключително лежерно направи забивка на 360 градуса по време на загрявката преди един от мачовете на новия си отбор. Атланта е осмата спирка на Винс в НБА след Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис и Сакраменто. Очакванията са, че ролята му в състава на “ястребите” ще бъде епизодична, точно както през последния сезон в Сакраменто и той ще бъде използван повече като ментор на младите играчи в клуба от щата Джорджия.Гардът е шампион по забивки от 2000 година, избиран е осем пъти в Мача на звездите, през 1999 година бе “новак на годината”, а освен това на два пъти е попадал в най-добрите символични отбори на сезона в НБА - веднъж във втория и веднъж в третия. Има и златен олимпийски медал от Сидни 2000.Средните показатели в кариерата му досега са 17.7 точки, 4.5 борби, 3.3 асистенции и 1.0 отнети топки. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1819 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1