Юсеин Болт вкара първите си два гола като професионалист

Световният рекордьор в спринта на 100 и 200 метра Юсеин Болт вкара първите си два гола за професионален футболен отбор. Това се случи при победата на австралийския Сентрал Коуст Маринърс с 4:0 над Макартър Саут Уест Юнайтед.

What. A. Game. @usainbolt, the footballer scores two goals in our 4-0 win.



That will go down as one of the most memorable games in Australian football history. Congrats, Usain. Don't think limits. #CCMFC pic.twitter.com/Ug0CrlO0xX