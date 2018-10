Италия Калинич посочи причините за неуспеха си в Милан 12 октомври 2018 | 14:14 - Обновена 0 0 0 1 1



“За мен беше трудно. Не можех да направя предсезонна подготовка с тима. Тренирах сам в Сплит, чакайки трансферът да се осъществи. Пристигнах, когато сезонът вече беше започнал. След това имах много проблеми с контузии. Милан е голям клуб, който е свикнал да печели и да се бори за трофеи. Там се искат много бързи резултати. Бяха дошли 11 нови играчи и се изисква време, за да се изгради нещо ново. Все пак пожелавам на Милан всичко най-добро. Заслужава да се бори за Шампионската лига. Nikola Kalinic feels arriving late, injuries & being one of 11 new players were to blame for his disappointing spell at #ACMilan https://t.co/nbXP5xQTeU #Atleti pic.twitter.com/wu4CQ4fxUb — footballitalia (@footballitalia) October 12, 2018 Гатузо е невероятен. Извън футбола той е човек, който обича да се шегува и да се смее, но на тренировки или на терена… Той дава всичко и иска всичко, натиска те. Луд е, но в добрия смисъл. Той е страхотен човек и мисля, че Милан ще стигне далече с него”, коментира Калинич пред AS. Нападателят на Атлетико Мадрид Никола Калинич смята, че не е оправдал очакванията в бившия си отбор Милан през миналата кампания, защото не е провел предсезонна подготовка с тима, а след това е бил преследван от контузии. Миналата година “росонерите” закупиха хърватина от Фиорентина за 25 млн. евро, а това лято го продадоха на мадридчани за 15 млн. евро.“За мен беше трудно. Не можех да направя предсезонна подготовка с тима. Тренирах сам в Сплит, чакайки трансферът да се осъществи. Пристигнах, когато сезонът вече беше започнал. След това имах много проблеми с контузии. Милан е голям клуб, който е свикнал да печели и да се бори за трофеи. Там се искат много бързи резултати. Бяха дошли 11 нови играчи и се изисква време, за да се изгради нещо ново. Все пак пожелавам на Милан всичко най-добро. Заслужава да се бори за Шампионската лига.Гатузо е невероятен. Извън футбола той е човек, който обича да се шегува и да се смее, но на тренировки или на терена… Той дава всичко и иска всичко, натиска те. Луд е, но в добрия смисъл. Той е страхотен човек и мисля, че Милан ще стигне далече с него”, коментира Калинич пред AS.

