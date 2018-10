Отстраниха от боеве Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов

Атлетическата комисия на щата Невада взе решение да отстрани от боеве ирландеца Конър Макгргър и руснака Хабиб Нурмагомедов до 24 октомври, когато ще се проведе първото изслушване по делото за инцидента след техния бой в Лас Вегас. Тогава членовете на комисията ще гласуват, да бъде ли продължен срока на отстраняването им докато приключи разследването.

@@@

Khabib has a message for the UFC: pic.twitter.com/m0br3HLjwH