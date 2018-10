Дженоа продава Пьонтек през януари

Голмайсторът на Дженоа Кшищоф Пьонтек ще подпише договор с някои от големите европейски клубове през зимния трансферен прозорец, пише авторитетният "Гадзета дело спорт".

Полският нападател прави фурор от началото на сезона в Серия А, като има на сметката си вече 14 гола във всички турнири. Пьонтек бе привлечен в Дженоа това лято за едва 4 милиона евро, но през зимата се очаква клубът да регистрира солидна печалба от евентуален трансфер на играча, като сред кандидатите за подписа му са Барселона, Ювентус, Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен.

