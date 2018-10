Формула 1 Ланс Строл не вижда проблем Мик Шумахер да влезе във Ф1 директно от Ф3 12 октомври 2018 | 13:23 - Обновена 0 0 0 0 0 Според канадския пилот на Уилямс Ланс Строл няма особена пречка за млад талант като Мик Шумахер да влезе директно във Формула 1 от подготвителните серии Формула 3. Мик е син на легендата на Формула 1 и седемкратен световен шампион Михаел Шумахер и след запомнящ се дебют във Формула 3 е много близо до спечелването на титлата този уикенд в последния кръг от шампионата на домашната за германеца писта "Хокенхайм". Mick Schumacher eyes #F3 title with #Formula1 'super license' at stake as he seeks to follow in father Michael's footsteps. https://t.co/T1LULNCSFg pic.twitter.com/2tazTp4xgd — The National Sport (@NatSportUAE) October 12, 2018 Логичната стъпка за 19-годишния Мик е да премине през Формула 2, но според Строл, който е на неговата възраст и вече се състезава във втория си пълен сезон във Формула 1, това не е задължително. Интересното е, че Ланс печели титлата във Формула 3 през 2016 година с италианския отбор на Према, за който в момента се състезава и Мик Шумахер. "Всичко зависи от самия пилот, не толкова от възрастта му. В случая няма правилно или грешно, а можеш ли да се справиш с напрежението във Формула 1, или не. Тези, които сме получили шанс и сме се възползвали, сме доказали на многото критици, че за нас не е било твърде рано. Мик върши работата си на най-високо ниво, а щом от Према са заложили на него, то талантът му няма как да бъде оспорен. Това се доказва и от лидерството му в шампионата на Формула 3 още в дебютния му сезон. Има още един старт и му пожелавам да спечели титлата", коментира Ланс Строл. Mick Schumacher is poised to emulate the exploits of his famous father and claim his first Formula Three title this weekend - and take a likely step towards Formula 1. - https://t.co/Pv5AAZripN pic.twitter.com/LefaGi2wjv — Wheels24 (@Wheels24) October 12, 2018 "Ако продължава да се развива така, не виждам никакъв проблем за Мик да премине директно от Ф3 във Формула 1. Голямото предизвикателство не е огромната мощност на болидите във Ф1, както си мислят повечето хора, които критикуват, без да са се състезавали. С мощността свикваш най-бързо. Най-трудно е да се научиш да настройваш колата по най-добрия начин с инженерите при различни условия на пистата, както и да разбереш как работят гумите. Деградацията им е много по-различна от която и да е друга състезателна серия и няма как да си готов за това, докато не седнеш и не започнеш да караш", завърши канадецът.

