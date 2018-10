Тотнъм се насочва към защитник на Фиорентина, Моуриньо го наблюдава на живо

Тотнъм проявява сериозен интерес към изгряващия талант на Фиорентина - Никола Миленкович. С продължаващите сериозни съмнения около бъдещето на Тоби Алдервейрелд, “шпорите” се присъединяват към отборите, които следят отблизо сръбския защитник, който се представя отлично от началото на сезона и дори отбеляза два гола в Серия А. Интересен факт е, че защитникът премина при "виолетовите" почти по едно и също време с българския талант от Славия - Петко Христов.

Белгиецът Алдервейрелд има година от контракта си, а задействането на опция за удължаването му с година, ще свали цената му на едва 25 милиона паунда. Самият защитник пък наскоро отново наля масло в огъня, след като заяви, че не мисли да подновяване на договора си. Това е накарало “шпорите” да се оглеждат по-сериозно за нови попълнения в центъра на отбраната, а 20-годишният сърбин е сред водачите в списъка на Маурисио Почетино.

[@MirrorFootball] report Tottenham Hotspur are interested in signing Fiorentina defender Nikola Milenkovic.



This season Milenkovic has played eight times, helping keep three clean sheets while also scoring twice & attracting high praise with his displays in Serie A.#THFC #COYS pic.twitter.com/gAKQXT235k