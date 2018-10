Манчестър Юнайтед иска "новия Ван Дайк", но не може да го вземе заради Погба

Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес към младата звезда на Аякс Матайс де Лихт, но интересна подробност блокира възможността към този момент “червените дяволи” да се включат в борбата за подписа му. Това е голямата звезда на тима - Пол Погба и обтегнатите му отношения с мениджъра Жозе Моуриньо.

Португалецът цяло лято желаеше силно да бъде привлечен централен защитник, но изпълнителният директор Ед Удуърд не даде зелена светлина и финансова подкрепа за подобна сделка, което предизвика сериозни противоречия с наставника.

Matthijs de Ligt's Manchester United move blocked - because of Mourinho's treatment of Pogba https://t.co/cLmzyAnWO7 pic.twitter.com/c3zx1EBzSV