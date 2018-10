Баскетбол Живот без Дончич: Реал влетя в новия сезон със 109 точки 12 октомври 2018 | 00:02 - Обновена 0 0 0 0 0



Малко над 8000 зрители в испанската столица станаха свидетели на прекрасен баскетбол от страна на Реал, както и на първи минути в Евролигата за новите попълнения Габриел Дек и Клемен Препелич, както и завръщането в игра на Огнен Кузмич.

Another circus shot from @23Llull!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/c8hCL7lDiL — EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2018

Испанците вкараха страхотните 44.1% от тройката (15/34), а най-много точки отбеляза Антъни Рандълф, реализирал 16 за само 20 игрови минути. Джейси Керъл добави 14 за също толкова минути, Серхио Йул, Джеф Тейлър и Фабиен Козер прибавиха по 13, а Уолтър Тавареш се разписа с 13. Всичките дванадесет играчи на Пабло Ласо реализираха поне по 2 точки.

The defending champions start its defence with a win! pic.twitter.com/oirgqLhGPN — EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2018

Рей МакКалъм с 18, както и Жанис Пейнерс и Стантън Кид с по 12 бяха тримата най-добри реализатори за Дарюшафака.



СТАТИСТИКА Реал (Мадрид) започна защитата на титлата си в Евролигата, а и първия си сезон от 2015 година насам без Лука Дончич, по впечатляващ начин. “Белите” показаха страховита атакуваща мощ и наказаха завърналия се в най-силния турнир на континента тим на Дарюшафака (Истанбул) със 109:93 в дебютния и за двата клуба мач за сезон 2018/2019 в надпреварата.Малко над 8000 зрители в испанската столица станаха свидетели на прекрасен баскетбол от страна на Реал, както и на първи минути в Евролигата за новите попълнения Габриел Дек и Клемен Препелич, както и завръщането в игра на Огнен Кузмич.Испанците вкараха страхотните 44.1% от тройката (15/34), а най-много точки отбеляза Антъни Рандълф, реализирал 16 за само 20 игрови минути. Джейси Керъл добави 14 за също толкова минути, Серхио Йул, Джеф Тейлър и Фабиен Козер прибавиха по 13, а Уолтър Тавареш се разписа с 13. Всичките дванадесет играчи на Пабло Ласо реализираха поне по 2 точки.Рей МакКалъм с 18, както и Жанис Пейнерс и Стантън Кид с по 12 бяха тримата най-добри реализатори за Дарюшафака.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 719

1