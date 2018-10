Баскетбол ЦСКА (М) смачка Барса на старта в Евролигата 11 октомври 2018 | 22:12 - Обновена 0 0 0 0 0



Четирима играчи на “армейците” прескочиха границата от 10 реализирани точки, предвождани от Кори Хигинс, завършил с 18. Нандо Де Коло добави 17, Уил Клайбърн се отличи с 13 точки, 9 борби и 4 асистенции, а Серхио Родригес вкара 12 точки. Треньорът Итудис използва всичките си 12 състезатели, като 11 от тях записаха точков актив, а това не съумя да стори единствено Алек Питърс, който дебютира за ЦСКА.

Don't watch the #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZeDER6Ss1p — EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2018

Новото попълнение на Барселона Кайл Кюрик бе най-резултатен с 15 точки за гостите. Яка Блажич, който също пристигна при “лос кулес” това лято пък добави 11 точки.

An opening day win for @cskabasket pic.twitter.com/IemCptzgot — EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2018

Московчани записаха равен брой асистенции с Барса, но направиха по-малко грешки и стреляха по-ефективно отвсякъде - 40.5% срещу 40.0% за 2 точки, 45.5% срещу 32.0% за 3 точки и 91.2% срещу 71.4% от наказателната линия.



Следващата седмица ЦСКА гостува в Тел Авив на Макаби и приема Дарюшафака у дома, докато Барселона ще излезе вкъщи срещу Гран Канария в изцяло испански сблъсък, а след това ще пътува до Мюнхен за сблъсък с Байерн.





СТАТИСТИКА Руският колос ЦСКА (Москва) започна новия сезон в Евролигата силно, печелейки с 95:75домакинството си срещу испанския Барселона. Баскетболистите на Димитрис Итудис надиграха каталунския си съперник по всички показатели, а черешката на тортата за домакините бе фантастичната втора четвърт, която на практика предреши мача, след като завърши с 18 точки повече за московчани (30:12).Четирима играчи на “армейците” прескочиха границата от 10 реализирани точки, предвождани от Кори Хигинс, завършил с 18. Нандо Де Коло добави 17, Уил Клайбърн се отличи с 13 точки, 9 борби и 4 асистенции, а Серхио Родригес вкара 12 точки. Треньорът Итудис използва всичките си 12 състезатели, като 11 от тях записаха точков актив, а това не съумя да стори единствено Алек Питърс, който дебютира за ЦСКА.Новото попълнение на Барселона Кайл Кюрик бе най-резултатен с 15 точки за гостите. Яка Блажич, който също пристигна при “лос кулес” това лято пък добави 11 точки.Московчани записаха равен брой асистенции с Барса, но направиха по-малко грешки и стреляха по-ефективно отвсякъде - 40.5% срещу 40.0% за 2 точки, 45.5% срещу 32.0% за 3 точки и 91.2% срещу 71.4% от наказателната линия.Следващата седмица ЦСКА гостува в Тел Авив на Макаби и приема Дарюшафака у дома, докато Барселона ще излезе вкъщи срещу Гран Канария в изцяло испански сблъсък, а след това ще пътува до Мюнхен за сблъсък с Байерн. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1409

1